Объёмы производства молока и яиц в Тюменской области выше, чем в других регионах УФО Фото: pixabay.com

Очередной рейтинг регионов УФО по основным показателям социально-экономического развития представил Тюменьстат. Как сообщает «Вслух.ру», Тюменская область лидирует по четырём показателям из одиннадцати.

По традиции мы – лидеры по вводу жилья. В расчёте на тысячу человек за первое полугодие 2020 года введено 217,7 квадратных метра общей площади помещений, в том числе индивидуальными застройщиками – 109 квадратов. Мы также первые по объёмам производства молока (183 кг) и яиц (511 штук) на душу населения в хозяйствах всех категорий.

На первом месте мы и по индексу промышленного производства. За период с января по июнь 2020 года он составил 128,6%.

КСТАТИ

По оборотам розничной торговли лидирует ЯНАО (127,7 тысячи рублей) и общественного питания (12,3 тысячи рублей) на душу населения, а также по реальной начисленной и номинальной зарплате (106,3%, или 112,9 тысячи рублей).