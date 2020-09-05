Тюменцам рассказали о пользе употребления кокосового и оливкового масла осенью Фото: pixabay.com

Осенью особенно важно поддерживать иммунитет, и особенно в период пандемии. В связи с этим тюменский нутрициолог Юлия Литвинская дала несколько бесценных советов по питанию осенью.

– Нутрициология – это наука о питании, о полезных свойствах пищевых продуктов, их биологической ценности. Нутрициологи говорят: «Еда – это лекарство». Пища может служить эффективным инструментом решения ряда проблем со здоровьем, составление четкого меню поможет избежать излишнего посещения аптеки, – цитирует Литвинскую издание «Тюменская область сегодня».

По её словам, осенью необходимо разнообразие в еде. Нельзя питаться одной гречкой, овощами и фруктами – рацион должен быть сбалансированным. Поэтому необходимо потреблять полезные жиры, которые есть в авокадо, оливковом масле и топлёном сливочном масле. Эти продукты подойдут многим тюменцам, ведь противипоказаний у них почти нет.

Также Юлия Литвинская рассказала о пользе кокосового масла осенью. Оно подходит для жарки или просто для употребления ложки в день.

- Всё самое чудесное – самое простое. Сезонные овощи, особенно зеленые, содержат необходимую клетчатку. Огурцы, цветная капуста обязательны в рационе. Не обойтись и без зелени – петрушки, кинзы. Никуда без круп, которые рекомендуется замачивать на ночь обязательно перед приготовлением утром, – говорит нутрициолог.

В это время года нужно строго контролировать количество сладостей и сладких фруктов. По данным научных исследований, переизбыток фруктов вреден для здоровья печени и может спровоцировать другие заболевания.