Тюменским школьникам расскажут, как правильно воспитывать животных

Тюменским школьникам расскажут, как правильно воспитывать животныз Фото: pixabay.com

«Школа зоопросветителей» открывает свои двери для студентов и волонтёров из Тюмени, Тобольска и Ишима. Все желающие с 5 по 14 сентября могут научиться особенностям планирования, организации и проведения в школах уроков зоограмотности.

По словам представителя региональной общественной организации помощи животным «Ладонь и Лапа» Юлии Ивановой, сегодня пройдёт оффлайн-встреча «Школы зоопросветителя». Добровольцы с опытом расскажут шестиклассникам, семиклассникам и восьмиклассникам о составлении плана урока и о помощи животным.

Вместе с волонтёрами новички до 14 сентября подготовятся к проведению уроков зоограмотности в школах. Ребята сыграют в игру на командообразование и сплочение друг с другом, узнают об успешном взаимодействии с гиперактивными и пассивными учениками и о том, как давать правильные ответы на популярные вопросы о животных.

- Как и в любом регионе, в Тюменской области проблема негуманного обращения с животными пока не решена. Но благодаря реализации нашего проекта волонтеры смогут сами проводить уроки зоограмотности в школах своего города. А у юных горожан будет шанс допустить меньше ошибок в воспитании животных и взаимодействии с ними на улице, - приводит словам Юлии ИА «Тюменская линия».

Чтобы принять участие в «Школе зоопросветителя», нужно зарегистрироваться по ссылке до 5 сентября включительно.