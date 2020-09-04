В Тюмени молодой бесправник привез свою девушку в школу на незарегистрированном авто. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюмени автоинспекторы остановили 18-летнего водителя, который, как оказалось, не имеет права управления транспортом. Молодой человек привез свою девушку в школу № 67, которая находится на улице Камчатской в районе Лесобазы.

– Водитель передвигался на ВАЗ2-1093, не зарегистрированном в ГИБДД. Нарушителя привлекли к административной ответственности за управление транспортом без водительского удостоверения, государственные номерные знаки изъяли. Автомобиль доставили на специальную стоянку, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что этот случай не единичен. К ним часто звонят законопослушные граждане, предупреждая о том, что подростки управляют транспортом, неадекватно ведут себя на дороге, создавая опасность для движения. При этом родители несовершеннолетних не принимают никаких мер.