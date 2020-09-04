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В Тюмени ожидаются заморозки

Температура воздуха резко опустится до минус пяти градусов
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидаются заморозки.

В Тюмени ожидаются заморозки.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие дни температура воздуха резко опустится.

По сообщению Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», с 6 по 9 сентября на юге региона местами ожидаются заморозки до минус пяти градусов.

– Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, – сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.