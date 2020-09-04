В Тюмени скончалась женщина, которую доставили в больницу из СИЗО. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени скончалась женщина, которую доставили в больницу из СИЗО. Выяснилось, что у подозреваемой, которую определили в следственный изолятор в Винзилях, были проблемы со здоровьем.

В камере состояние арестантки резко ухудшилось. Было принято решение отправить женщину на лечение в областной центр. Несмотря на все усилия медиков, она скончалась, передает «МегаТюмень».

– Женщина умерла в Тюмени в больнице, по предварительным данным, от болезни. В настоящее время проводится доследственная проверка, – отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.