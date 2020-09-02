На тюменской объездной дороге ограничат движение авто из-за ремонта. Фото - ГУС Тюменской области.

В Тюмени с пятницы, 4 сентября, начнутся работы по замене асфальтобетонного покрытия на путепроводе транспортной развязки на Московском тракте с объездной.

– Первый участок, к ремонту которого приступят дорожники, – это правая полоса в сторону Екатеринбурга. Просим водителей обращать внимание на знаки, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также подчеркнули, что полностью ремонтные работы по всему путепроводу продлятся до 1 ноября 2020 года.