Тюменским школьникам рассказывают про пользу вакцинации на уроках здоровья. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо провела уроки для третьеклассников в школе № 70 и для студентов педколледжа.

– Уроки здоровья позволяют акцентировать внимание детей, студентов на здоровье. Они должны знать, что делать, чтобы не заболеть, про пользу вакцинации. Те, кто привит от гриппа, не болеют тяжело коронавирусом. Надеюсь, дети поделятся этой информацией с родителями и отказов от вакцинации в этом году будет меньше, – сказала Шарухо.

Отметим, что Всероссийский урок здоровья сотрудники Роспотребнадзора проводят во всех школах области. Специалисты рассказывают школьникам о важности соблюдения личной гигиены,об основных мерах профилактики гриппа, коронавируса и других острых вирусных инфекций.