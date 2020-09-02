Тюменский школьник снял деньги с карты многодетной матери. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего школьника. Молодой человек снял с банковской карты малознакомой ему женщины крупную сумму.

Этот случай произошел 28 июля в селе Исетское. В это утро обвиняемый пришел к своему брату домой, где уже несколько дней гостила знакомая родственника. До этого она передавала карту с ПИН-кодом подростку, попросив его купить продукты.

– Потерпевшая была дома и спала. Подросток увидел на столе банковскую карту, взял ее и в ближайшем банкомате снял со счета 14 тысяч рублей. Отметим, что женщина воспитывает четверых детей и находится в декретном отпуске, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники ведомства поняли, что именно школьник совершил преступление. Несовершеннолетний вину признал, а его родители возместили потерпевшей причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело ждет утверждения обвинительного заключения, после его передадут в суд.