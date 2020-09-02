В Тюменской области пенсионер на «Ниве» сбил 9-летнего велосипедиста и въехал в столб. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области накануне, 1 сентября, произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли два человека, еще 20 ранены, в том числе пять детей. В ГИБДД рассказали о подробностях ДТП с участием подростков.

Один из дорожных инцидентов произошел на улице Мельникайте, 69. Здесь автомобиль «Киа- Спортейдж» сбил 11-летнего велосипедиста, который ехал по двору дома. Мальчик получил травму ноги. А на Пермякова, 88 «Лада» сбила 9-летнего школьника на самокате, который переезжал улицу по пешеходному переходу. В этом случае ребенок получил ссадину руки.

– В селе Зиново Ялуторовского района 9-летний велосипедист разворачивался на дороге, его сбила «Нива» под управлением 79-летнего пенсионера. После этого машина въехала в опору освещения. Пострадавший ребенок находится в больнице с травмой ноги и другими ранениями, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Не обошлось без происшествий и в Ишиме. На улице Уральской «Рено-Логан» сбил 11-летнюю школьницу, которая вместе с подругой переходила улицу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода. Почему водитель не остановился, заметив детей, стоящих на краю проезжей части, разберутся автоинспекторы. Школьницу госпитализировали с различными повреждениями.