В Тюмени медики попали в ДТП. Скорую не пропустила «Приора»

В Тюмени медики попали в ДТП. Фото - Дмитрий Казанцев.

В Тюмени накануне, 1 сентября, на пересечении улиц Николая Федорова и Широтной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты скорой медицинской помощи. Автомобиль с медиками не пропустила «Лада Приора».

Как стало известно от инспекторов ГИБДД, после столкновения отечественную иномарку отбросило на две другие машины. К счастью, в них никто не пострадал. Травмы получил 54-летний водитель скорой помощи, фельдшер и 35-летний водитель «Приоры».

– Специалисты направлялись на экстренный вызов. К пациенту была незамедлительно направлена другая бригада. На месте ДТП работали три скорые. Четверо пациентов (из них трое – это сотрудники скорой помощи) были госпитализированы в областную клиническую больницу № 2, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.