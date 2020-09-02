В Тюмени осудили водителя, из-за которого произошло страшное ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина грубо нарушил правила дорожного движения, из-за чего по его вине серьезно пострадали два человека.

– Ночью 15 мая 2019 года горожанин на автомобиле Mitsubishi Legnum на улице Червишевский Тракт не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra. В результате аварии тяжкий вред здоровью получил 28-летний водитель второй машины. Травмы получила и его пассажирка, – рассказали о происшествии в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому полтора года ограничения свободы и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год. В течение ограничения свободы осужденному нельзя выезжать за пределы Тюмени, изменять место жительства или пребывания без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией.

Кроме того, ему предстоит два раза в месяц являться на регистрацию в эту инспекцию. Суд взыскал в пользу потерпевшего более 220 тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда.