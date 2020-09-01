В Тюмени завтра ждут сильный ветер. Фото - "Тюмень — наш дом".

По данным Тюменского гидрометцентра, завтра, 2 сентября, ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В городе будет дуть сильный ветер.

В областном центре прогнозируют дождь, ветер западный, переходящий в северо-западный, 8 – 13 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью составит 14 – 16 градусов выше нуля, днем – 18 – 20.

По народному календарю, 2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили: если в этот день бывает гром – осень будет долгой.