В Тюменской области в сентябре отменяют ряд ограничений. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в сентябре отменяют ряд ограничений режима повышенной готовности. Однако как минимум до 14 сентября местным жителям придется надевать маски в автобусах, а гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

По информации оперативного штаба региона, с 1 сентября можно проводить некоммерческие мероприятия делового и образовательного характера численностью участников до 50 человек, возобновляется работа читальных залов библиотек и государственных архивов, но только по предварительнои записи.

Спортсменам старше 18 лет, которые входят в составы сборных команд России и региона, разрешили участвовать в официальных соревнованиях на территории России. Снова заработают турбазы, базы отдыха и спа-отели.

Спустя неделю, 7 сентября, в Тюменской области можно будет проводить культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия (также численностью до 50 человек). В музеях откроются выставки.

С 15 сентября возобновляется работа учреждений дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта, а также деятельность организаций по оказанию услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Откроются и организации проведения культурно-досуговых и просветительских мероприятий для обучающихся.