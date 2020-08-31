В Тюмени 11 и 12 сентября пройдёт молодёжный бизнес-форум «СУП»

Всероссийский молодёжный бизнес-форум «Слёт успешных предпринимателей – 2020» (СУП) пройдёт в Тюмени 11 и 12 сентября в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, регистрация на крупное событие в регионе после карантина уже началась.

Площадками проведения «СУПа» выбраны ДК «Нефтяник» и мультицентр «Контора пароходства». Чтобы зарегистрироваться на форум, необходимо заполнить заявку на сайте forumsup.ru, участие в основной программе форума впервые будет бесплатное.

На «СУПе» запланировано пленарное заседание с губернатором Тюменской области Александром Моором, президентом и вице-президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым и Эдуардом Омаровым, бизнесменами и руководителями банков России. На встрече они обсудят тренды 2020 года и новые треки развития экономики.

По словам руководителя форума, председателя комитета по развитию молодёжного предпринимательства «Опоры России» Артёма Андросова, главная особенность форума в том, что его делают предприниматели для предпринимателей.

– В 2020 году есть определенные особенности: будет упор на связи и ресурсы, так как пандемия очень сильно ослабила связи, люди стали меньше коммуницировать, меньше видеться. Также на рынке появился дефицит ресурсов. И мы в Тюмени собираем форум, на котором будет большая концентрация этих двух очень важных для бизнеса составляющих, – отметил он.

Известно, что первый день посвятят цифровизации, онлайну и нетворкингу.