Жители Тюменской области напишут «Диктант Победы»

Жители Тюменской области в очередной раз присоединятся к всероссийской акции «Диктант Победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в департаменте образования и науки региона, мероприятие пройдёт в целях привлечения общественности к изучению истории, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания и молодёжи.

Наш регион принимает участие в акции второй год подряд. Однако в 2020 году количество площадок, где жители напишут «диктант», увеличилось до 74. Площадки открыты во всех муниципалитетах – преимущественно в школах. В Тюмени же его можно будет написать в научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ул. Малыгина, 73) и на шести площадках учреждений силовых структур.

Организаторами «Диктанта Победы» выступили партия «Единая Россия» (в рамках федерального проекта «Историческая память»), Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Узнать все подробности о проведении мероприятия и зарегистрироваться можно на официальном сайте «Диктант Победы».

Принять участие в акции можно и без регистрации, придя непосредственно на площадку. Результаты опубликуют уже в октябре.