Ежегодный фестиваль «Крылья души» пройдёт в дистанционном формате

Ежегодный фестиваль творчества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения Тюменской области, «Крылья души» в 2020 году пройдёт в новом формате. Главным организатором мероприятия станет Ассоциация организаций социального обслуживания населения Тюменской области при поддержке департамента социального развития Тюменской области и областного геронтологического центра.

По традиции фестиваль проходит два дня в зале детского психоневрологического дома-интерната, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдёт в дистанционном формате. По словам президента ассоциации Маргариты Бабушкиной, сейчас самое важное – здоровье людей, которые живут в интернатах. Поэтому рекомендации Минздрава по профилактике заболеваемости коронавируса будут выполняться неукоснительно.

– Однако и в этих условиях мы постараемся сделать всё возможное, чтобы фестиваль «Крылья души», как всегда, подарил участникам яркие эмоции и оставил самые светлые воспоминания, – отметила она.

Сейчас участники фестиваля занимаются подготовкой выступлений, которые представят в организационный комитет в формате видеозаписи. Пенсионеры и люди-инвалиды продемонстрируют таланты в различных видах искусства: вокале, литературном творчестве, хореографии и других. В 2020 году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под общей темой «Мы помним, мы гордимся!».

Лучших из лучших определит жюри, а финалом мероприятия станет гала-концерт с онлайн-трансляцией. Посмотреть его смогут все коллективы интернатов, несмотря на условия изоляции.

Подробную информацию можно получить по телефону (3452) 51-70-48.