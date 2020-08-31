Тюменские аграрии полностью убрали горох и озимые культуры

Сто процентов площадей, занятых под горох и озимые культуры, убрали тюменские аграрии. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, обмолот гороха провели на площади почти 33 тысячи гектаров. При урожайности 21 центнер с гектара, валовой сбор культуры в 2020 году составил более 70 тысяч тонн. Убраны и озимые культуры с восьми тысяч гектаров: урожайность составила 23 центнера с гектара, валовой сбор составил 18,5 тысячи тонн.

Сейчас уборочная кампания в Тюменской области продолжается. Уже обмолочено 42% от плана – это 285 тысяч гектаров площадей. Между тем три района региона (Сладковский, Заводоуковский и Ишимский) уже преодолели экватор уборки. Первый обмолотил 63% площадей, второй – 52%, третий – 50%. В общей сложности сегодня собрано 608 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность составила 21 центнер с гектара.

Лидерами по этому показателю стали Заводоуковский городской округ (30 центнеров с гектара), Тюменский район (29 центнеров с гектара), Тобольский и Исетский районы (27 центнеров с гектара). Убирают зерновые культуры почти 330 хозяйств Тюменской области.

Кроме того, тюменские аграрии собрали более 18 тысяч тонн картофеля с 730 гектаров, осталось ещё более 7 тысяч гектаров. Урожайность – 258 центнеров с гектара. Высокую урожайность показывает и капуста: 589 центнеров с гектара (в 2019 году – 521 центнер). Овощи убраны со 146 гектаров (12% от плана).