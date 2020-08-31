Инвестагентство привлекло в экономику Тюменской области более миллиарда рублей заёмных средств

Более 1 млрд рублей заёмных средств смог привлечь в экономику региона фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» во время борьбы с пандемией. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, деньги привлечены в виде банковских кредитов и микрозаймов для предпринимателей при помощи программы «Гарантийный фонд».

Воспользоваться государственной поддержкой по программе «Гарантийный фонд», которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», можно во всех районах Тюменской области.

По словам руководителя «Гарантийного фонда» Алексея Мартына, фонд предоставил 80 поручительств на сумму 313,6 млн рублей, что позволило привлечь в экономику Тюменской области 1,093 млрд рублей инвестиций и сохранить более 2,9 тысячи рабочих мест.

– Проведено 45 реструктуризаций по действующим договорам, обеспеченным поручительством инвестиционного агентства, на общую сумму 502 млн рублей, – рассказал Алексей Мартын.

В рамках программы «Гарантийный фонд» региональное Инвестагентство предоставляет поручительства предпринимателям малого и среднего бизнеса по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями и лизинговыми компаниями, которые участвуют в программе.

– Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм кредита/микрозайма/суммы банковской гарантии/лизинга, но не более 25 млн рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям – сроком до 3 лет, – сообщили в Инвестагентстве.