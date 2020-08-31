Тюменцы убрали с пляжа озера Андреевского небывалое количество мусора

Тюменцы убрали с пляжа озера Андреевское небывалое количество мусора. Фото - "ТЭО".

Жители Тюмени навели порядок на берегу Андреевского озера, собрав рекордное количество мусора – около трех тонн. Всё это осталось после отдыхающих, которые захламили живописный берег.

Бесплатно вывезти огромное количество отходов добровольцам помог регоператор. Отходы направили на обработку на тюменский мусоросортировочный завод. Полезные компоненты отправят на вторичную переработку, а неперерабатываемый остаток утилизируют.

– Добровольцы обратились к нам с просьбой оказать содействие в проведении мероприятия. Ранее они уже проводили самостоятельно сбор мусора, но поняли, что, вопреки бытующему мнению, мало просто убраться. Любой мусор должен быть вывезен и правильно обработан, если мы не хотим забывать об экологической стороне вопроса, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, в этот раз местные жители побили все рекорды: в общей сложности с озера Андреевского вывезли 30 кубометров отходов. Это почти четыре больших бункера для крупногабаритного мусора. Таким количеством можно полностью покрыть территорию среднестатистической детской площадки в областной столице.