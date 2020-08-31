Тюменец сжег дом любимой, увидев ее с другим мужчиной

Тюменец сжег дом любимой, которую увидел с другим мужчиной. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение о пожаре в деревне Александровка. Оказалось, что дом, в котором на момент происшествия никого не было, подожгли: версия о коротком замыкании не подтвердилась.

В кратчайшие сроки стражи порядка нашли подозреваемого, им оказался бывший сожитель потерпевшей. 40-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим, доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

– Фигурант пояснил, что накануне встретил экс-супругу с другим мужчиной. Позже он выпил и из ревности поджег диван, находящийся во дворе дома любимой. Огонь сразу перекинулся на строение, в результате чего дом полностью сгорел. Причиненный заявительнице ущерб составил более 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем отдела в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В соответствии с санкциями инкриминируемой мужчине статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.