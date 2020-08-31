На этой неделе в Тюмени резко похолодает. Фото: Вадим Бегун

На этой неделе в Тюмени резко похолодает. В один из дней температура воздуха опустится до плюс 10 градусов.

Во вторник и среду в областном центре будет еще довольно тепло. В эти дни температура наружного воздуха будет колебаться от 22 до 27 градусов выше нуля. Однако уже в четверг, 3 сентября, погода преподнесет тюменцам сюрприз в виде резкого похолодания. Температура опустится сразу на 8 – 13 градусов.

В пятницу зарядит дождь, который начнется с самого утра и продлится до самого вечера, и еще сильней похолодает. Подует северный ветер около пяти метров в секунду.

Выходные обещают быть прохладными, но без осадков. В субботу и воскресенье ожидается 13 – 16 градусов. На следующей неделе незначительно потеплеет. Так, в среду воздух прогреется до 22 градусов.