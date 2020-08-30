В Тюменскую область поступила первая партия вакцины против гриппа

По медицинским организациям Тюменской области начали распределять вакцину от гриппа, которая уже пришла в регион. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, о поступлении вакцины в вашу поликлинику можно уточнить непосредственно в регистратуре или в колл-центре медорганизации.

Сегодня в регион пришла первая партия вакцины для взрослых – 340 тысяч доз (65% от заявленного количества). Взрослых будут прививать «Совигриппом» и новой маркой «Флю-М». У обеих вакцин один состав, который включает штаммы вируса гриппа по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Совсем скоро придёт первая партия вакцины «Совигрипп» для детей в количестве более 107 тысяч доз (61% от заявленного количества». Всего для вакцинации в Тюменской области заявлено 523 тысячи доз вакцины для взрослых и 176 тысяч – для детей. Кампания по вакцинации от гриппа закончится 1 ноября.

Препараты распределят по областным больницам и городским поликлиникам, но будут также работать вакциномобили. Сначала привьют детей, студентов, пенсионеров и беременных женщин, а также группы, которые контактируют с людьми (врачи, повара, педагоги). Поставить прививку против гриппа можно бесплатно – нужно лишь предъявить полис.

В департаменте напомнили, что, если заблаговременно сделать прививку, то человек либо вовсе не заболеет гриппом, либо перенесёт заболевание без осложнений (в т.ч. пневмонии).