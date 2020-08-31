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За сутки от телефонных мошенников пострадали трое тоболяков

Возбуждены уголовные дела
Вадим БегунВадимБегун
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За сутки от телефонных мошенников пострадали трое тоболяков.

За сутки от телефонных мошенников пострадали трое тоболяков.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурной части тобольской полиции за одни лишь сутки зарегистрировали три факта мошенничества. Одной из потерпевших в социальной сети пришло сообщение от знакомого, который рассказал о выгодной акции от банка. Товарищ пояснил, что необходимо перейти по ссылке и оставить банковские данные, после чего ей будут начислены бонусные рубли. Но вместо начисления денег горожанке пришло уведомление о списании имеющихся на счету 11 тысяч рублей.

– Двум женщинам позвонил якобы сотрудник банка, который заверил, что мошенники пытаются провести незаконное операции с их счетами. Испугавшись за свои сбережения, потерпевшие выполнили все условия, которые диктовал злоумышленник, и в итоге перевели на неизвестные счета 15 и 125 тысяч рублей соответственно, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данным фактам следователями возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и настоятельно рекомендуют гражданам быть бдительными при поступлении подобных сообщений.

Криминал