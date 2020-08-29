Безопасные маршруты в школу разрабатывают для тюменских школьников

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Индивидуальный безопасный маршрут «Дом – школа – дом» на специальных бланках начертят 50 000 школьников Тюменской области вместе с родителями. Графическая схема покажет самый оптимальный путь в школу. Также безопасные маршруты на плакатах дети нарисуют в своих классах вместе с учителями, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Бланки и плакаты изготовлены в рамках государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения». Электронные варианты бланков разместят на официальных страницах ГИБДД Тюменской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», а также на сайтах детских образовательных учреждений.

Инспекторы по безопасности дорожного движения напоминают, что в каждой школе региона на стендах в холлах должны быть размещены схемы безопасных маршрутов. Перед началом нового учебного года сотрудники ГИБДД области проверяют наличие этих схем и правильность их заполнения. Всё это для того, чтобы дети не стали участниками аварии по пути из дома в школу и обратно.