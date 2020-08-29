Тюменцев зовут танцевать бачату

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Ежегодную серию хореографических мастер-классов под открытым небом Open Dance запускает молодежный театральный центр «Космос». Первое занятие пройдет 5 сентября в 17.00, сообщает Moi-portal.ru.

– Бачата – это прекрасная возможность начать знакомство с латиноамериканским направлением. К тому же ее можно танцевать соло, соблюдая нормы безопасности, поэтому для старта Open Dance было выбрано это направление, – пояснила художественный руководитель театрального центра «Космос» Маша Хайбуллина.

Откроют серию латиноамериканским танцевальным стилем бачата. Мастер-класс проведут чемпион Евразийского бачата-фестиваля и основатель танцевальной студии Wolf Dance Иван Волков и хореограф, педагог студии Wolf Dance Алсу Алембаева. На мастер-класс приглашают всех желающих, вход свободный. Участники будут танцевать с соблюдением дистанции 1,5 метра, дополняют организаторы.

Впервые театральный центр «Космос» запустил проект в 2018 году и, получив положительный отклик от горожан, решил сделать его ежегодным. Все подробности о серии Open Dance на сайте Космосцентр.рф или в группе «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте».