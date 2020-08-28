По Нижнетавдинскому району колесит «Автопоезд здоровья»

Фото: Дарья Ровбут, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ №15»,

Областная больница №15, Областной противотуберкулёзный диспансер и «Медицинский город» объединили силы, чтобы для жителей Нижнетавдинского района сделать медицинскую помощь ещё доступнее.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, ОБ№15 обеспечила «Автопоезд здоровья» передвижным ФАПом – настоящей поликлиникой на колёсах. Он сделан на базе КамАЗа и может добраться даже до отдалённых населённых пунктов, которые расположены в труднодоступной местности. Внутри – всё необходимое для проведения первичной диагностики и забора анализов.

Областной противотуберкулезный диспансер добавил в колонну передвижной флюорограф. Теперь нижнетавдинцы, которым некогда ездить в райцентр, смогут сделать флюрографию, позволяющую выявить опасные заболевания, в т.ч. туберкулёз. Напомним, что эту диагностику нужно проходить не реже раза в год.

«Медицинский город» предоставил для «Автопоезда здоровья» передвижной маммограф, который поможет женщинам пройти обследование, позволяющее выявлять онкологию молочных желез на ранней стадии развития. Регулярная маммография помогает спасать жизни женщин, ведь своевременная диагностика и лечение – это лучший способ справиться с раком.

Кроме того, центр профилактики и борьбы со СПИДом предоставил тесты для экспресс-анализа на ВИЧ, а областной центр профилактики снабдил медиков большим количеством различных брошюр и памяток для пациентов.

Сейчаас «Автопоезд здоровья» посетил три населенных пункта. В селе Киндер на осмотр пришли 70 пациентов. В селе Новотроицкое – около 80. В поселке Тукман – порядка 60.