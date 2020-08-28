TyumenFree пополнился 69 новыми точками

Во всех МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Тюменской области, парках, скверах и площадях населённых пунктов Тюменского района, общежитиях вузов и в некоторых медучреждениях появилась возможность пользоваться бесплатным Интернетом TyumenFree.

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, развитие региональной сети бесплатного Интернета – в перечне мероприятий, реализующихся в рамках государственной программы «Развитие информатизации» и регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».

Региональная сеть TyumenFree работает в Тюменской области с 2012 года. Сегодня доступ организован более чем в 200 объектах Тюменской области, в т.ч. в аэропорту, на ж/д вокзале, автовокзалах, остановках, в медорганизациях, школах и вузах, центрах культуры и досуга, дворцах спорта и спортшколах. Авторизироваться в сети можно с помощью кода по смс или с помощью учётной записи единой системы идентификации и аутентификации.

Список актуальных мест расположения точек доступа TyumenFree и зон их покрытия можно посмотреть на геопортале Тюменской области.