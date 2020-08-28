В преддверии Дня знаний школы Тюменской области обследуют сапёры и кинологи Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Решением антитеррористической комиссии в Тюменской области правоохранительные структуры с 27 августа по 1 сентября проводят комиссионные обследования учебных заведений области, в том числе с привлечением специалистов кинологических служб и инженерно-саперных подразделений.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, вопросы антитеррористической защищенности школ перед новым учебным годом рассмотрели участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тюменской области, которое провел губернатор Александр Моор.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Ирины Конончук, перед Днём знаний проверены системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции, проведены пожарно-профилактические обследования объектов.

- Дополнительно обследуют автобусы, которые перевозят детей, а также контролируют соблюдение образовательными организациями требований к проведению предрейсового контроля и медицинского осмотра водителей. В рамках акции «Внимание, дети!» перед началом учебного года будут проведены проверки состояния дорожных знаков и разметок около образовательных организаций, - сообщила Ирина Конончук.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что в регионе выработан алгоритм скоординированных действий представителей силовых структур, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан. Глава региона призвал руководителей региональных и федеральных структур усилить контроль в местах массового пребывания людей и на всех стратегических объектах.