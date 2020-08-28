Тюменские пенсионеры могут избавиться от деменции, благодаря онлайн-курсу

У тюменских пенсионеров появилась возможность записаться на дистанционный курс проекта «Центр социально-психологических технологий для граждан с наличием когнитивных нарушений, в том числе деменции». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в регионе становится всё больше мероприятий, направленных на коррекцию возрастных изменений.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия. Отныне каждый день, в онлайн-формате, пожилые тюменцы могут стать участниками занятий по коррекции когнитивных расстройств, поддержать жизненную активность и с пользой для здоровья организовать собственный досуг.

На занятиях пенсионеры интенсивно тренируют воображение, память, мышление, развивают мелкую моторику, добавляют физическую активность и положительные эмоции в свою жизнь и снижают дефицит общения. По словам дочери одной из подопечных центра Светланы Григорьевой, с первых занятий заметны позитивные изменений в настроении матери.

- Она с нетерпением ждет, когда начнется очередная видеовстреча. У нее появились дела: нужно выполнить домашнее задание, полистать книги в поисках интересного материала. Я очень рада, что мы узнали об этой программе и стали ее участниками, - рассказала Светлана.

Бесплатный дистанционный курс рассчитан на три месяца, все занятия проходят по расписанию. Чтобы стать участником проекта, необходимо сделать несколько шагов, опубликованных на сайтесайте Правительства Тюменской области. Подробности можно узнать по телефонам 8(3452) 64-66-61, 64-66-16 и на сайте проекта.