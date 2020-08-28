Всероссийский IT-диктант в Тюменской области состоится 12 сентября

III Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «IT-диктант» в Тюменской области состоится 12 сентября, в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Как сообщили в департаменте информатизации региона, дата выбрана неслучайно. Мероприятие состоится в 256-й день 2020 года – в день празднования Дня программиста. Ведь число 256 обозначает количество различных значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

Идея проведения IT-диктанта принадлежит региональному департаменту информатизации, он же является главным организатором акции. Основная цель мероприятия – определить и повысить уровень цифровой грамотности среди населения. Результаты позволят не только получить независимую оценку своих знаний, но и дадут информацию для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральный проект «Кадры для цифровой экономики».

Как и в 2019 году, ИТ-диктант будет состоять из 32 вопросов, разделенных по уровню сложности и категориям. Категории следующие: «Основы компьютерной грамотности», «Использование цифровых устройств», «Поиск информации», «Цифровые способы и средства коммуникации», «Производство цифрового контента», «Критическое восприятие информации», «Информационная безопасность» и «Сквозные технологии». На всё про все даётся 1 час и одна попытка.

Соорганизаторами ИТ-диктанта в регионах России выступят 19 организаций из 17 субъектов РФ и сеть «Точек кипения». Присоединиться к числу организаторов ИТ-диктанта может любая организация, для этого нужно заполнить форму на официальном сайте. Из-за эпидемиологической ситуации в стране в 2020 году на всех площадках диктант пройдет в онлайн-формате.

Напомним, что в прошлом году цифровые навыки проверили более 48 тысяч человек из 83 регионов страны. Лидерами по количеству участников стали: Тюменская область – 11679 человек, Курская область – 3959 человек, Самарская область – 3543 человека. Суммарно во всех регионах только 1 038 человек набрали 100 баллов.