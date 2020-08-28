Молодая предпринимательница займётся преображением упоровских женщин. Фото: Мой бизнес

Женщины Упоровского района отныне смогут пользоваться качественными косметическими услугами. Их землячка Ольга Белокурова открыла свой бизнес по оформлению красивых ресниц и бровей. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, наращиванием ресниц девушка начала заниматься ещё в студенчестве. Летом она подрабатывала в салоне красоты, что помогло ей развиваться в этом направлении.

В феврале 2020 года Центр поддержки предпринимательства в селе Упорово организовал тренинг АО «Корпорации «МСП» по теме: «Азбука предпринимателя». Молодая предпринимательница воспользовалась образовательной господдержкой и прошла пятидневный курс, на котором составила подробный бизнес-план. Чуть позже она зарегистрировала ИП, подала заявление в Центр занятости населения и получила 192 тысячи рублей по программе самозанятости на развитие проекта.

Сейчас Ольга учится на преподавателя, а в сентябре запускает курс по наращиванию, ламинированию ресниц и оформлению бровей. Ольга Белокурова планирует создать два рабочих места.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в Тюменской области действует инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, которая помогает предпринимателям на старте, сопровождает проекты, оказывает финансовую, консультационную, образовательную и иную помощь в режиме одного окна.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, которые планируют предпринимательскую деятельность, могут воспользоваться бесплатными консультациями в рамках деятельности центра «Мой бизнес» и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».