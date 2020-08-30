Тюменцам рассказали, чего нельзя делать перед прививкой. Фото - pixabay.com.

Врач-пульмонолог Елена Ливерко дала советы тюменцам накануне прививочного сезона. По ее словам, ставить прививку можно лишь полностью здоровому человеку.

– Если человек недомогает, но не может понять, что это — усталость или начало заболевания, лучше отложить вакцинацию на несколько дней. Также не должно быть хронических заболеваний, пациенты-хроники находятся в группе риска, они особо уязвимы для вируса гриппа. Прививку им ставить нужно обязательно, но когда хорошо себя чувствуют, – рассказала Ливерко.

При этом специалист отметила, что ни сахарный диабет, ни бронхиальная астма, ни сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации.

Если после прививки температура повысилась до 37 – 37,3 градусов, паниковать не стоит. Нужно обеспечить себе комфортный режим дня, исключить тяжелые физические нагрузки.