«Воспитание начинается в семье». Тюменцам рассказали, как привить этикет детям

Тюменцам рассказали, как привить этикет детям. Фото - pixabay.com.

Тюменцам рассказали, как привить этикет детям. Делать это можно ненавязчиво. Как – объясняет эксперт развивающей платформы для детей Levelbox Юлия Сандина.

– С раннего детства ребёнок наблюдает за взрослыми и впитывает знания. Поэтому воспитание начинается в семье. Не нужно говорить малышу, поучать, нужно показывать: ежедневно сервировать стол, использовать столовые приборы (добавляя предметы по мере взросления детей), относиться друг другу с уважением и заботой, – рассказывает Юлия.

По словам эксперта, уроки этикета для детей с трех лет можно продолжать вместе с преподавателем. При этом участие родителя обязательно: он помогает подготовиться к встрече с педагогом, как к празднику. На такие уроки можно надеть красивые платье или рубашку, девочкам собрать волосы в причёску, а мальчикам причесаться.

Если это онлайн-занятие - выбрать самые красивые чайные пары, живые цветы, бумагу и пр. Ведь из мелочей складывается настроение и формируется вкус. Главное в этом деле - не перестараться, чтобы не получилось искусственно, передает «АиФ - Западная Сибирь».