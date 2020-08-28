Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 августа 2020 года увеличилось на 48 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 7 623 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6939), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), девять пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 341 человек остается под медицинским наблюдением, 3 361 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев ковида в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 905 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исхода, выздоровело 798 466 человек.