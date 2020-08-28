Активные бабушки 55+ возобновили тренировки на открытом воздухе

«Серебряные волонтёры» проекта «Бабушкин Workout» возобновили активные тренировки на свежем воздухе. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.

Присоединиться к добровольцам 55+ могут все желающие – и дети, и взрослые до 65 лет. Тюменцам будут доступны такие популярные направления уличного спорта, как воркаут, скандинавская ходьба, йога, суставная гимнастика, езда на самокатах, упражнения с тренажёрами, фитнес-резинками и бодибарами. Кроме того, на уличных тренировках тюменцы 55+ смогут записаться на образовательный курс и в будущем стать спортивным инструктором-волонтёром.

По словам координаторов проекта, «Бабушкин Workout» – прекрасная возможность привести себя в форму и приобщиться к систематическим занятиям физкультурой.

– Вместе с активистами-спортинструкторами старшего поколения каждый сможет найти занятие по душе, приобрести новые знакомства и зарядиться бодростью на всю неделю, – отмечают организаторы.

Все активности для тюменцев абсолютно бесплатны. Каждую неделю они будут проходить на пяти локациях – спортивных площадках, в парковых зонах, скверах и городских дворах. Подробности о проекте можно узнать по телефонам: (3452) 30-39-59, 51-77-05.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», с начала пандемии все занятия по проекту были переведены в онлайн-формат. В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции почти пять месяцев спортсменки с опытом поддерживали физическую форму дома, по собственной инициативе проводили в социальных сетях спортивные челленджи, онлайн-разминки, мастер-классы и марафоны.