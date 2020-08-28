Международный фестиваль «Сны улиц» впервые провели во дворах жилых комплексов

В Тюмени 21 и 22 августа и в Тобольске 23 августа в рамках реализации национального проекта «Культура» состоялся XV Международный фестиваль уличных театров «Сны улиц». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, событие впервые провели во дворах жилых комплексов.

В числе театров, ставших участниками «Снов улиц» - ведущие ведущие российские уличные театры: «Эскизы в пространстве» (Москва), «Пластилиновый дождь» (Самара) и Санкт-Петербургское театральное товарищество «Комик-Трест», театры «Мимикрия» и «Чудейство», а также студия барабанов «Полиритмия». Впервые за историю театрального проекта зрители увидели тобольский «Свободный молодежный театр».

Все коллективы поработали в жанре шествия. Гигантские улитки, египетские боги на ходулях и другие необычные персонажи отправились в путешествие по дворам, чтобы стать ближе к своему зрителю. За театральным променадом тюменцы наблюдали из окон и балконов, с безопасной дистанции на улице, а также в формате онлайн-трансляций в местных пабликах.

- Ранее мероприятие проходило на площадях и в парке, собирая публику в одной локации. В этом году уличные театры пришли прямо во двор к зрителям. Юбилейный фестиваль продолжает расширять географические и творческие границы, - подчеркнули в департаменте.

Отметим, что фестиваль состоялся при поддержке департамента культуры Тюменской области, программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», администрации города Тюмени и МТЦ «Космос».