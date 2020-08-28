Парковка на улице Первомайской в Тюмени станет платной

Парковка на улице Первомайской в Тюмени заработает по новому. Фото - Комитет по связям с общественностью и СМИ.

Парковка на улице Первомайской, 14/1, которая находится рядом с площадью Солнца, будет работать в новом режиме. По информации компетентного ведомства, уже с 3 сентября автомобилисты, приезжающие в центр по делам, смогут быстро найти место и безопасно припарковать машину.

Скоро здесь установят соответствующие дорожные знаки, на въезде появится баннер, предупреждающий водителя, что он въезжает в зону платного парковочного пространства. На стоянке менее 50 мест, поэтому шлагбаума не будет.

– Мы рассказываем автовладельцам, с какого дня вводится новый режим, вручаем листовки-памятки, где подробно расписано, как произвести оплату парковки. Стоимость парковочного места стандартная и составит 40 рублей в час. С 7 вечера до 7 утра, а также в выходные и праздничные дни плата за парковку не взимается, – сообщил заместитель директора МКУ «Тюменьгортранс» Дмитрий Новоселов.

Напомним, что самым популярным и удобным способом оплаты парковок является мобильное приложение «Тюменские парковки». С помощью него оплатить парковку можно не выходя из машины. Более того, оно дает возможность пользователям произвести оплату в течение дня до 23 часов 59 минут. На сегодняшний день такой функцией пользуются более 20% автомобилистов.