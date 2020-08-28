Каждый тюменец может принять участие в бесплатном фотоконкурсе. Фото - pixabay.com.

«У вас есть любимые фото природы? Присылайте их!». Каждый желающий житель Тюменской области, вне зависимости от уровня профессионализма, может принять участие в фотоконкурсе World Eco Photo, который был основан в 2017 году по инициативе Тюменского дома фотографии. В прошлом году проект, реализуемый при поддержке регионального департамента культуры, собрал свыше тысячи фотографов из 63 стран мира. На сегодняшний день заявились уже около 400 участников из 25 стран – Австралии, Австрии, Казахстана, Германии, Индии, Италии и многих других.

По словам организаторов, основная цель конкурса – не только показать красоту ландшафтов, флоры и фауны планеты Земля, но и визуализировать актуальные проблемы экологии, а также развить в обществе идеи персональной причастности каждого к сохранению окружающей среды.

Отметим, что в 2019 году 1 079 фотографов из 63 стран мира приняли участие в конкурсе. Таким образом, он стал самым крупным из всех проводимых конкурсов под патронажем FIAP в России. С этого же года общественным представителем мероприятия стал директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев.

Призёр 2018 года Ольга Завидонова из Тюмени рассказывает, что для нее, начинающего робкого фотографа, участие в таком значимом конкурсе стало очень смелым шагом. Она и поверить не могла сначала, что жюри отметило ее работу.

– Сам факт участия в этом престижном фотоконкурсе является школой для начинающего фотографа, – считает она. – Увидеть взгляд фотографов разных стран мира на заданную тему, ракурс их видения, выразительный язык вдохновляет к творчеству».

От фотографов ждут цветные и черно-белые снимки на свободную тему, на тему природы (пейзажи и ландшафты), дикой природы (флора и фауна). Также участник может отправить снимок, на котором запечатлены пейзажи, дикая природа и водный мир во время или после техногенных катастроф.

Кстати, в этом году впервые введена номинация – «Видео». Каждый желающий может прислать ролики длительностью до трех минут на тему экологии и активной гражданской позиции.

– Дело не в том, что фотография не может в полной мере соответствовать заданной теме. Может, и соответствует! Другое дело, что развитие социальных медиа требует от нас учитывать тот факт, что появляются новые массовые форматы. Выходя в народ с такой злободневной темой, как личная причастность к охране окружающей среды, как минимум наивно и недальновидно не учитывать такую ситуацию. Но это не значит, что, говоря о массовости, мы забываем о качестве представленных работ. Авторитетное жюри внимательно отнесется к этому, – отметил Сергей Фирцев, директор АНО «Тюменский дом фотографии», председатель оргкомитета конкурса, член Союза фотохудожников России, член правления ТРО РГО.

В 2020 году работы на конкурс принимаются до 5 сентября, результаты объявят 17 сентября. А открытие итоговой выставки, в том числе электронной, произойдет на следующий день. После нее традиционно пройдут «Дни фотографии и мультимедиа». В программе – выставки, фотографические и мультимедийные мастер-классы, портфолио-ревю, дискуссионные площадки, творческие встречи с фотографами, кинопоказы.

Справки по телефону +7-9044-99-87-55 или fotoexpo72@mail.ru.