В Тюменской области животных передвижного зоопарка держат в маленьких клетках. Фото - прокуратура Исетского района.

Тюменская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об ответственном обращении с животными в передвижном зоопарке, который находится в селе Исетское. Несмотря на то что звери находятся в удовлетворительном состоянии и не истощены, нарушения все же есть.

– Вольеры, в которых находятся животные, значительно меньше, чем предусмотрено нормами. К примеру, у медведя клетка площадью 3,6 метра и высотой 1,6 метра при норме 20 метров и 3 метра соответственно. Это не позволяет обитателям зоопарка поддерживать необходимую им физическую активность, – сообщили в региональном ведомстве.

Также стало известно, что в зоопарке не разработали и не утвердили рацион и режим кормления животных. Кроме того, не установлена периодичность уборки и дезинфекции вольеров. В связи с этим прокуратура района внесла владельцу зоопарка представление.