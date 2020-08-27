Тюменцы ринулись в музеи после снятия коронавирусных ограничений. Фото - " Оперативный штаб. Тюмень".

Тюменские музеи за одну лишь неделю посетили тысячи человек. После 17 августа, когда были сняты введенные для предупреждения распространения коронавируса ограничения, заработали 38 заведений культуры.

– С 17 по 23 августа общее количество посетителей музеев составило более 15 тысяч человек. Проведено 410 экскурсий. Снова начал действовать посвященный истории царской династии Романовых федеральный культурно-просветительский проект «Императорский маршрут». Он проходит через Тюмень, село Покровское, Абалак и Тобольск, – рассказала заместитель директора областного департамента культуры Анна Кривоносова.

На заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса отметили, что в местных музеях строго соблюдаются правила санитарно-эпидемиологической безопасности.