В экопарке «Затюменский» установили новый памп-трек. Фото - ТГМЦ.

В экопарке «Затюменский» в воскресенье, 30 августа, в 14.00 торжественно откроют специальную велосипедную трассу. На новом памп-треке спортсмены могут тренироваться с комфортом.

– В этом комплексе на территории велобазы предусмотрены раздевалки, санузлы и доступ к электричеству для музыкальной аппаратуры и хронометража, – рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

На открытии памп-трека состоится вручение велосипедов социально незащищенным группам населения в рамках проекта #велодобротюмени.

Стоит отметить, что это не первое такое сооружение в областном центре. Более года назад были установлены памп-трек в Гилёвской роще и скейт-парк в микрорайоне Ямальский (где можно заниматься BMX-фристайлом).

Также стало известно, что запланирована установка памп-трека на левом берегу набережной реки Туры и скейт-парка с элементами BMX-фристайла в районе центра спорта и отдыха «Воронинские горки».