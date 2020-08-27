В ишимской областной больнице №4 появился новый компьютерный томограф

Новый компьютерный томограф стоимостью 61,4 миллиона рублей запустили в работу в ишимской областной больнице № 4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, деньги на его покупку были выделены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» из областного бюджета. Прежний КТ-аппарат, который работал с 2008 года, в последнее время часто ломался.

По словам главного врача областной больницы № 4 Вячеслава Афанасьева, запуск нового КТ – это радостное событие и для Ишима, и для восьми прикреплённых к больнице районов юга Тюменской области.

– Сейчас, когда компьютерная томография органов грудной клетки приобретает особую актуальность и важность. Данное исследование помогает оперативно и точно установить степень поражения легких, а значит, оказать медицинскую помощь наиболее эффективно, сохранить человеку здоровье, а порой и жизнь, – отметил Вячеслав Афанасьев.

Новейшая модель компьютерного томографа рассчитана на широкий спектр обследований: от обычной рентгендиагностики до исследования кардиологических заболеваний. Благодаря аппарату на 128 срезов можно будет получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения. При помощи установленного на новом комплексе программного обеспечения врачи освоят новые методики и способы диагностики, а значит, возможности для диагностики и лечения пациентов в больнице расширятся.