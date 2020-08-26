Тюменские предприятия активно сотрудничают с зарубежными партнёрами

Более 20 международных мероприятий с начала 2020 года организовало правительство Тюменской области, несмотря на пандемию коронавируса. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сотрудничество с зарубежными партнёрами развивается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Правда, визиты, встречи и форумы с иностранцами переведены в онлайн-формат.

К примеру, общение с торговым отделом Посольства Катара в России (Москва) 7 апреля прошло в режиме видеоконференции. Месяцем позже в онлайне состоялись Тюменско-азербайджанский бизнес-форум и обсуждение с Комитетом по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты ситуации на рынке зерна, муки и хлеба РФ с презентацией АПК региона.

В июле 2020-го экспортный и инвестиционно-промышленный потенциал Тюменской области представили посольству Словкаии в России. Также прошла виртуальная торговая миссия официальных и деловых кругов Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и штата Техас, в которой приняли участие порядка 70 американских компаний. А ещё состоялось онлайн-заседание рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Беларусью и Тюменской областью.

Во время пандемии коронавируса торгпредства России за рубежом организовали встречи тюменских бизнесменов с представителями таких стран, как Китай, Малайзия, Южная Корея, Индонезия и Финляндия. Сейчас тогпредство России во Франции содействует в продвижении на французский рынок продукции «Тюменских аэрозолей», а торгпредство РФ в Германии планирует взаимодействовать с тюменской компанией «Абсолют» по поставкам продуктов глубокой заморозки.