Тюменец с огромным долгом «разобрал» машину, чтобы не отдавать приставам. Фото - УФССП по Тюменской области.

32-летний житель села Казанское накопил долг в 400 тысяч рублей. Он задолжал не только кредиторам, но и налоговой с коммунальщиками, однако сознательно игнорировал решение суда.

– В собственности у должника имеется автомобиль марки «Опель». При личной встрече мужчина убеждал, что машина находится в городе Кургане в разобранном состоянии, поэтому арестовать ее в счет погашения долга не выйдет, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Интересно, что вскоре специалист ведомства увидел этот автомобиль в отличном техническом состоянии на дороге в центре села Казанское. Там же на транспортное средство наложили арест. Авто продали на торгах, деньги перечислят в счет погашения долгов хитрого гражданина.