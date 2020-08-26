Мужчина порезал ножом своих двоих попутчиков на тюменской трассе. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области ранее дважды судимого за убийство 50-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство двух человек. В настоящее время рецидивист задержан.

Кровавый инцидент произошел 23 августа 2020 года вечером на 236-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь на стоянке обвиняемый, как утверждают следователи, на почве личной неприязни ударил ножом своих попутчиков: 38-летнюю сожительницу и 42-летнего приятеля.

– Потерпевшие, пытаясь спастись, выскочили из машины. Происходящее увидели сотрудники ГИБДД, которые находились неподалеку. Они вызвали скорую помощь пострадавшим и задержали злоумышленника. В настоящий момент потерпевшие находятся в больнице, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Мужчина был задержан и заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.