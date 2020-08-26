Портал «Детки!» в свой 16-й день рождения проведет увлекательный квест

Портал «Детки!» в свой 16 день рождения проведет увлекательный квест.

Да-да, уже 1 сентября нашему любимому, дружному, познавательно-развивательно-воспитательно-развлекательному, а еще и самому первому сайту для тюменских родителей «Детки!» исполнится целых 16 лет! 16 лет – это целая жизнь!

Мы рады видеть среди вас, наших пользователей, тех, кто начинал вместе с нами, тех, кто присоединился к нам и уже успел вырастить своих деток, тех, кто еще только в самом начале планирования беременности, и тех, кто уже в положении!

Мы готовы делиться с вами всеми знаниями и накопленным опытом в сфере родительства!

Двери нашей библиотеки открыты для вас в любое время дня и ночи! Наши консультанты готовы поддержать вас и помочь решить разные вопросы!

Мы счастливы, и нас переполняет гордость от того, что мы дружим с вами, что мы вам полезны!

Уже сейчас в теме на форуме мы готовы принимать ваши поздравления, пожелания. Делитесь вашими историями знакомства с «Детками!», тем, в чём сайт стал для вас в какой-то момент полезным, а когда не пригодился совсем (и так бывает, не правда ли?).

Ну и, конечно же, в свой день рождения мы будем дарить вам подарки!

Так как нам уже 16, мы совсем взрослые и уже без всяких сомнений можем пригласить вас принять участие в нашем увлекательном квесте!

Чтобы побороться за подарки, вам будет необходимо отвечать на вопросы нашего квеста. В течение недели вас ждут вопросы на совершенно разные темы, которые мы пока оставим в тайне :)

Ссылка на первый квест уже ждет вас в теме на форуме!

Старайтесь отвечать правильно и в числе первых! Именно среди них 1 сентября мы выберем 10 (ЦЕЛЫХ 10!) победителей и наградим подарками от нас и наших любимых партнеров, в числе которых: «Тюменский пломбир» (наборы наивкуснейшего мороженого), АО «Золотые луга» (корзины со своей самой молочной продукцией), семейная стоматология «Доктор Альбус» (сертификаты на гигиеническую чистку зубов), компания ИНВИТРО (сертификаты на сдачу анализов и замечательные брендированные подарки), компания «АНФАРМ» (полезные бифидо- и лактобактерии для укрепления иммунитета), торговая марка «Вертекс» (косметические наборы), фотостудия BeautyBorn (сертификаты на аренду фотостудии).