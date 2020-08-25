Более ста тюменских автолюбителей расстались с тонировкой за сутки. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

В Тюмени более ста водителей сегодня, 25 августа, сняли со стекол своих автомобилей тонировку, которая не соответствовала ГОСТу. Сделали они это абсолютно добровольно, еще 15 обязались снять тонировку в течение трех дней.

Кроме того, автоинспекторы отстранили от управления транспортом трех пьяных водителей. Коэффициент светопропускания стекол их авто также не соответствовал ГОСТу.

– Водитель, ехавший по спальному микрорайону на «Рено-Логан» (остановлен на улице 30 лет Победы, 122), был самым пьяным – показания алкотестера составили 0,89 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На въезде в поселок Березняки на улице Ореховой, 32 водитель «Лады» десятой модели прошел освидетельствование с результатом 0,44 миллиграмма алкоголя, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Проводя подобные мероприятия в преддверии нового учебного года, сотрудники ГИБДД делают юных участников движения заметными для водителей, стекла автомобилей которых теперь не мешают обзору, особенно в темное время суток.