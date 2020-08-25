В Тюменской области снизилось число ДТП с участием пьяных водителей. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области снизилось число ДТП с участием пьяных водителей. Благодаря сплошным проверкам от управления авто с начала года сотрудники ГИБДД отстранили 5 591 нетрезвого водителя.

Число дорожных аварий с участием этой категорией нарушителей ПДД снизилось. Так, за семь месяцев этого года в регионе произошло 106 дорожных инцидентов, погибли 13 человек, 163 ранены. Количество погибших сократилось более чем наполовину.

– Не все осведомлены об ответственности за пьяное вождение. Нетрезвым водителям грозит лишение водительского удостоверения на срок от 18 до 24 месяцев и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водителя еще раз задержат пьяным за рулем, его ожидает уже уголовная ответственность. Она предполагает (по решению суда) штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет, – напомнили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.