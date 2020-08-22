В центре Тюмени в ДТП погиб мотоциклист

Фото пресс-службы ГИБДД по Тюменской области

Трагедия произошла вчера в 23.05 в центре Тюмени на перекрестке улиц Республики и Мельникайте. Здесь столкнулись автомобиль «Опель-Астра» и мотоцикл «Сузуки».

По предварительным данным, водитель автомобиля, 45-летний житель Свердловской области, двигаясь по Республики со стороны улицы Одесской, в нарушение требований дорожного знака, на перекрестке при повороте на Мельникайте не пропустил мотоцикл, который ехал во встречном направлении.

41-летний водитель мотоцикла погиб на месте ДТП. Его пассажирка, которой вчера исполнилось 15 лет, с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Мотоцикл не зарегистрирован в ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в областной Госавтоинспекции.